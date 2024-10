La sosta per le Nazionali verrà sfruttata dalla Procura di Milano per convocare i tanti protagonisti citati, incontrati o chiamati al telefono da Marco Ferdico e Luca Lucci, responsabili delle curva meneghine al centro dell’indagine. Tutti, riporta Tuttosport, saranno ascoltati in qualità di “persone informate sui fatti”: si tratta del capitano del Milan Davide Calabria, ma anche di Simone Inzaghi, Marco Materazzi e Javier Zanetti. Da capire se verranno ascoltati anche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

La posizione che interessa di più i pm tra i tesserati è quella di Milan Skriniar, protagonista do un incontro con Ferdico e il suo braccio destro Mauro Nepi. "Risposte che possono essere particolarmente interessanti per il procuratore Chiné, considerato che potrebbe anche decidere di applicare nelle sue sanzioni l’articolo 4 - che riguarda la slealtà sportiva - qualora l’interpretazione data delle violazioni ravvisate non dovesse combaciare con l’articolo 25 che riguarda la prevenzione di fatti violenti. Articolo 4 che presenta un ventaglio di sanzioni alquanto più dilatato rispetto al 25", scrive TS.

