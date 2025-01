L'Inter è pronta a lanciarsi su Sam Beukema. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, il suo profilo e quello di Jhon Lucumi sono stati già oggetto di valutazione da parte dell'area tecnica con Inzaghi e la scelta è caduta proprio su Beukema, che a differenza del compagno è più regista e non deve rispondere a chiamate dalla nazionale dall'altra parte del mondo (è olandese, mentre Lucumi è colombiano).

Tra i patabili c'erano anche Hien e Gila, ma il primo ha già una valutazione minima e per il secondo i rapporti con Lotito sono ai minimi storici. Beukema, come da lui stesso ammesso in una recente intervista, a 26 anni insegue la grande occasione che potrebbe arrivare in estate. A gennaio, infatti, lo stesso Inzaghi sembra convinto a proseguire con chi c'è adesso, compreso Acerbi che dovrebbe tornare.