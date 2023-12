Arnautovic, Cuadrado, Bisseck e Klaassen. Sono i giocatori che secondo Tuttosport dovranno cercare di convincere Inzaghi e la dirigenza di poter essere una risorsa per la squadra. Già domani contro l'Udinese potrebbero avere più spazio del solito.

Arnautovic ha segnato contro il Benfica, giocherà per qualche tempo con un dito steccato, "ricordo" della partita di Napoli. Vuole prendersi il ruolo di alternativa di lusso a Thuram e Lautaro e ha messo alle spalle l'infortunio muscolare subito a Empoli. I discorsi per lui possono riguardare anche Sanchez, i cui dubbi riguardano soprattutto le condizioni fisiche, non la capacità di essere determinante nelle grandi squadre.

Lo stesso tema riguarda Cuadrado, che ha fornito due assist in tagione e quando sta bene può ancora essere determinante ma ha un oggettivo problema al tendine da risolvere. Quindi Bisseck, che sta benissimo, ma mostrato carattere e doti importanti ma anche lacune da giovane calciatore. A gennaio dovrebbe comunque restare e provare a diventare un'alternativa concreta in difesa. Ha il medesimo obiettivo Klaassen a centrocampo, ma l'olandese ha steccato in pieno a Lisbona ed è chiamato ad una reazione d'orgoglio. Altrimenti, il Trabzonspor è alla finestra.