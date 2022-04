L'Inter si è portata nettamente avanti su tutte per Gleison Bremer. E' quanto riporta oggi Tuttosport riguardo alla situazione del brasiliano. "Su Bremer ci sono parecchie società di grido. In Italia spiccano Inter, Juventus, Milan e anche il Napoli. All’estero i più rinomati club di Premier e un pensiero ce lo sta facendo pure il Bayern di Monaco - si legge sul quotidiano - In queste ore, però, il balzo in avanti lo ha fatto l’Inter. Un bel salto, a dire il vero. Importante e probabilmente decisivo. Marotta non è stato ad aspettare l’evolversi della situazione e si è spinto avanti nella trattativa. Il dg nerazzurro è convinto di sistemare bene De Vrij. E si è giocato il jolly che potrebbe portare a suo favore l’operazione proponendo come contropartita tecnica Dimarco, già pupillo di Juric a Verona. Marotta lo ha proposto proprio ai granata in cambio di Bremer oltre ad un bel gruzzolo di milioni quantificabili almeno in quindici".