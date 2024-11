L'Inter si sta guardando intorno per agire sul mercato. Secondo Tuttosport, una riflessione in particolare riguarda la difesa. Addirittura la dirigenza potrebbe intervenire già per gennaio per ingaggiare un nuovo difensore, magari anticipando un investimento già previsto in estate.

Il nome che fa il quotidiano è quello di Bijol, centrale dell'Udinese. La preoccupazione dei nerazzurri è data dall'età della coppia De Vrij-Acerbi e dagli infortuni del centrale italiano, che anche oggi è fermo per un problema fisico. Già nella passata stagione ne aveva avuti un paio importanti al polpaccio destro.

Bijol è un giocatore seguito da tempo e i rapporti con l'Udinese sono ottimi. I friulani a gennaio avranno Solet, che hanno già tesserato e questo potrebbe avvicinare l'attuale centrale bianconero all'addio, magari con un prestito con obbligo di riscatto. L'Inter fa filtrare che è presto per certi discorsi, ma in società ci stanno pensando e come contropartita in prestito potrebbe partire Palacios.