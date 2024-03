Il portiere brasiliano Bento ha detto sì all'Inter. Manca invece la risposta positiva dell'Athletico Paranaense e non sarà una formalità, come riporta oggi Tuttosport riportando della trattativa per l'estremo difensore brasiliano, che sabato scorso ha fatto il suo esordio in nazionale.

Ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma tutto fa pensare che verrà aggirata dalle trattative perché il ragazzo, a 24 anni, sente che è il momento giusto per andare a giocare in Europa e perché il club d'appartenenza ha il sostituto in casa, Leo Linck. Bento sa di essere nei pensieri di Ausilio e la speranza è ripercorrere le orme di Julio Cesar, magari in un incastro tra esperienza e gioventù che potrebbe crearsi avendo in rosa anche Sommer nella prossima stagione.

Lo svizzero potrebbe anche restare oltre la scadenza attuale del 2025, magari accettando di fare il vice. Anche perché acquistare Bento (che ha un contratto fino al 2026) vorrebbe dire spendere non meno di 15 milioni compresi i bonus nella valutazione di Ausilio. Questo anche tenendo conto che Lucas Perri, miglior portiere dell'ultimo Brasileirao con Bento, è costato al Lione 3,25 milioni più il 50% sulla futura rivendita.

L'alternativa in porta è Michele Di Gregorio, che costa non meno di 20 milioni, con una possibile contropartita tra Oristanio e Zanotti nella trattativa. La preferenza per Bento, si legge, è data dalle potenzialità e anche in ottica player trading, visto che potrebbe essere il futuro portiere della nazionale brasiliana.