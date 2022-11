L'incontro istituzionale UEFA tra le dirigenze di Bayern Monaco e Inter è fissato per le ore 18 all'Allianz Arena, teatro della sfida che chiuderà il girone C di Champions League mettendo in palio solo il prestigio visto che la qualificazione è già al sicuro per entrambe. A guidare la delegazione nerazzurra ci sarà il presidente Steven Zhang, al fianco della squadra per la seconda trasferta di fila dopo Firenze. Lo riporta Sportmediaset.