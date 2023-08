Dopo aver scartato il regalo Benjamin Pavard, Simone Inzaghi vorrebbe un altro colpo nelle ultime ore di mercato per arricchire ulteriormente il centrocampo a sua disposizione. Secondo Sportmediaset, in tal senso, l'Inter ha fatto un sondaggio per Maxime Lopez, profilo che però non entusiasma; c'è qualche chance in più, invece, per Tanguy Ndombele, che ha rifiutato il Genoa.

I nerazzurri potrebbero rimanere così in mezzo, anche alla luce del fatto che credono in Kristjan Asllani, nonostante quest'ultimo reclami più spazio. Diversi club sono interessati, compreso l'Empoli, pronto a riaccoglierlo.