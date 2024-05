Inter al lavoro per perfezionare una squadra già quasi pronta per la prossima stagione. Apre così Sport Mediaset il servizio dell'edizione odierna del tg di Studio Sport dedicato ai campioni d'Italia. Secondo l'emittente televisiva domani inizia una settimana fondamentale per il club di Viale della Liberazione che domenica prossima alzerà sotto il cielo di San Siro il ventesimo Tricolore della sua storia.

Mercoledì prossimo, definiti gli ultimi dettagli, Zhang firmerà l’accordo con Pimco per il rifinanziamento di 430 milioni che permetterà al patron della Beneamata di saldare il debito con Oaktree. La firma con la società californiana sbloccherà il discorso rinnovi: quelli di Inzaghi e Barella per primi, prima di buttarsi a capofitto nell'operazione Lautaro, e cercare di definire il prolungamento del capitano prima del ritiro, quindi dare il via definitivo al resto del mercato. Il tecnico piacentino chiederà alla dirigenza di comporre un attacco a cinque punte visti i diversi impegni che attenderanno l'Inter nella prossima stagione tra campionato, Champions League e Mondiale per club. Un reparto, quello avanzato che necessita modifiche: dal piazzamento del rientrante Correa a quello eventuale di Marko Arnautovic, senza dimenticare 'la pericolosa clausola di Thuram'. Gudmundsson sarebbe l'innesto ideale per l’upgrade perfetto, e proprio per il centravanti del Genoa i nerazzurri hanno in mente un'operazione alla Frattesi inserendo nella Zanotti nella trattativa di prestito oneroso con riscatto obbligatorio a giugno prossimo fissato a 30 milioni. Ma ci sarà chiaramente da lavorare e anche in fretta per superare quanto prima la concorrenza italiana ed estera. In alternativa Inzaghi potrebbe valutare il rientro di alcuni giocatori in prestito come Carboni, Satriano o i fratelli Esposito.

