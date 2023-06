L'offerta da 60 milioni di euro del Newcastle per il cartellino di Nicolò Barella, fatta pervenire all'Inter tramite un intermediario, ha provocato una risatona in Viale della Liberazione, secondo quanto racconta Sportmediaset. Il club nerazzurro, infatti, valuta il centrocampista sardo almeno 100 milioni di euro, considerandolo praticamente incedibile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!