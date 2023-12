Anche Sportmediaset fa il punto sul mercato dell'Inter e sulla trattativa che dovrebbe portare Tajon Buchanan a Milano nei prossimi giorni. Ad oggi c'è ancora distanza tra la richiesta del Bruges di 10-12 milioni e gli 8 milioni bonus compresi offerti dai nerazzurri, che fanno leva sulla volontà del giocatore che ha già accordo per 5 anni.

In Viale della Liberazione provano ad anticipare il suo arrivo non solo per il lungo stop di Juan Cuadrado, ma anche per sfruttare i due mesi di proroga del Decreto Crescita.