La grande novità di formazione dell’Inter per l’ultima recita della stagione potrebbe essere Alexis Sanchez. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, infatti, le quotazioni del cileno sarebbero in rialzo per formare il tandem d’attacco con l’intoccabile Lautaro Martinez nella sfida di San Siro contro la Sampdoria: il ballottaggio con Correa e Dzeko è aperto. Per il resto, Inzaghi sembra orientato a confermare la difesa e il centrocampo visti Cagliari, con il possibile ritorno di Dumfries tra i titolari sulla corsia di destra al posto di Darmian.