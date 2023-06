Secondo Sky Sport, Simone Inzaghi ridurrà al minimo le rotazioni per comporre l'undici titolare dell'Inter che domani affronterà il Torino, nell'ultima gara di campionato che precederà di sette giorni la finale di Champions League contro il Manchester City. Stando ai colleghi, da Appiano Gentile filtra che non ci saranno tanti cambiamenti rispetto alla formazione tipo: in difesa rifiaterà inizialmente Francesco Acerbi, con Stefan de Vrij pronto a prenderne il posto al centro di una difesa completata da Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. In mezzo due novità: a sinistra Robin Gosens dovrebbe dare il cambio a Federico Dimarco, mentre Roberto Gagliardini occuperà la zona di campo solitamente calpestata da Nicolò Barella nel trio di centrocampo con Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic.

In attacco, spazio alla coppia Lukaku-Lautaro, con Edin Dzeko pronto a entrare a partita in corso.