Il sito di Sky Sport pubblica le probabili formazioni con cui Inter e Milan si sfideranno mercoledì sera alle 20 nella Supercoppa Italiana di Riyad. Nei nerazzurri Handanovic e Brozovic sono out, come annunciato da Inzaghi: in ogni caso il croato partirà con la squadra, per provare almeno a essere in panchina. A centrocampo, rispetto alla gara con il Verona, torna Barella titolare al posto di Gagliardini. Da verificare Dumfries e Lukaku, che potrebbero impensierire Darmian e Dzeko. Il belga, dopo aver lavorato sul campo, si riaggregherà in Arabia con il gruppo. Nei rossoneri di Pioli rispetto alla gara di Lecce, scontata la squalifica torna Tonali a centrocampo. Origi e Kjaer sono tornati in campo al Via del Mare, ma contro l'Inter si prova anche il recupero di Rebic.