Nessuna novità in casa Inter in vista del ritorno all'Olimpico di Simone Inzaghi contro la sua ex Lazio. Il piacentino domani potrà contare su tutti i suoi uomini ad eccezione di Henrikh Mkhitaryan che, come già detto e ridetto nelle scorse ore, non ha ancora recuperato dall'infortunio, svolgendo finora un allenamento differenziato rispetto ai compagni, con i quali non si è mai allenato nei giorni scorsi. L'ex Roma perde l'occasione di ritornare nella sua ex casa per affrontare i vecchi 'cugini' e come fa sapere Sky Sport non prenderà parte alla trasferta in Capitale. Come rende noto l'emittente televisiva infatti l'armeno non è partito con il resto della squadra verso Roma.