Sono ore decisive per la panchina di Paulo Fonseca. Come riportato da Sky Sport, dopo l’1-1 contro la Roma l’esonero appare sempre più vicino per il tecnico del Milan, espulso al 42’ del primo tempo per proteste dopo un mancato rigore concesso ai rossoneri. Se venisse confermato l’esonero, già pianificato nei giorni scorsi, in panchina arriverebbe l’ex tecnico del Porto Sergio Conceicao, con un contratto di 6 mesi fino a giugno 2025 con opzione di rinnovo in favore del club.