Detto dello stato febbrile che oggi ha impedito a Yann Sommer di allenarsi alla Pinetina, con Emil Audero pronto a sostituirlo domenica a Lecce, Simone Inzaghi sta pensando anche a qualche cambio non forzato dopo le fatiche di Champions League della sua Inter. Stando quanto filtra da Appiano Gentile dopo la seduta di allenamento odierna, si candidano per una maglia da titolare Yann Bisseck, Carlos Augusto e Davide Frattesi, mentre in attacco resta aperto il ballottaggio tra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, con le quotazioni del primo che sono in risalita. Lo riporta Sky Sport.

