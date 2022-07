Dopo il test con l'FC Milanese, l'Inter si prepara per scendere in campo nel tardo pomeriggio contro il Lugano. Per l'amichevole del Cornaredo - aggiorna Sky Sport - Inzaghi potrà puntare per la prima volta su Mkhitaryan, mentre non ci saranno Gagliardini (per precauzione) e Pinamonti (per un leggero risentimento ai flessori della coscia destra). In attacco spazio a Lukaku e Lautaro.