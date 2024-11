In attesa per la conferenza stampa di Hakan Calhanoglu che sederà al fianco del ct della Turchia, Montella, nella speranza che il centrocampista nerazzurro dia qualche aggiornamento sulle sue condizioni di salute, sulle quali ha già rassicurato il medico dell'Inter Volpi (LEGGI QUI), l'Inter è tornata ad Appiano Gentile. Come fa sapere Sky Sport si è da poco concluso l'allenamento odierno tenutosi al BPER Training Centre, sessione durante la quale il gruppo di Simone Inzaghi ha riaccolto Carlos Augusto.

Come d'altronde già 'spoilerato' nelle scorse ore, il brasiliano ha seguito la tabella di marcia prevista ed è tornato oggi a lavorare con il resto dei compagni per la prima volta dopo il problema muscolare accusato contro lo Young Boys lo scorso 23 ottobre. Una buona notizia per Inzaghi and co in vista della trasferta di Verona, partita per la quale i nerazzurri potrebbero dover fare a meno di Calhanoglu, in forse anche per l'euromatch con il Lipsia. Il grande assente dell'allenamento di oggi è invece proprio Simone Inzaghi: come rende noto l'emittente satellitare difatti, il tecnico nerazzurro è rimasto a casa per via di un'influenza, lasciando la gestione del lavoro al suo staff.

