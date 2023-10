Gruppo al gran completo, ad eccezione ovviamente di Marko Arnautovic, questo pomeriggio ad Appiano Gentile per l'allenamento della vigilia di Inter-Bologna. Come riportato da Sky Sport, Davide Frattesi e Stefano Sensi hanno cominciato la seduta odierna con i compagni e, quindi, vanno considerati recuperati a tutti gli effetti. Toccherà a Simone Inzaghi decidere se convocarli o meno per la sfida di San Siro, in programma domani con fischio d'inizio alle 15.