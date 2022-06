Nell'incontro andato in scena oggi con il Cagliari, rappresentato dal direttore sportivo Stefano Capozucca, l'Inter ha gettato le basi, probabilmente definitive, per l'acquisto di Raoul Bellanova: Piero Ausilio e Dario Baccin, alla presenza dell'intermediario Paolo Busardò, hanno praticamente chiuso la trattativa sulla base di otto milioni di euro più due bonus. Ma non è finita qui per quanto riguarda il mercato in entrata dei nerazzurri: mercoledì prossimo, infatti, è in programma un appuntamento per Kristjan Asllani. Lo riporta Sky Sport.