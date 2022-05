Ricaricare le pile dopo gli ultimi impegni ravvicinati e mantenere la stessa concentrazione nell'ultima battaglia, quella contro la Sampdoria di domenica. Dopo la finale di Coppa Italia e il successo di Cagliari, come riporta Sky Sport Simone Inzaghi ha deciso di concedere due giorni liberi ai suoi uomini, fissando la ripresa del lavoro per mercoledì. Due giorni utili per i giocatori, da godersi in famiglia o in giro per Milano.