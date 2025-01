Non solo Frattesi. Ad essere fortemente entrato nel ciclone di mercato è anche Tajon Buchanan. Sull'esterno canadese è piombato il Torino che continua ad intrattenere contatti con l'Inter per cercare l'incastro giusto che possa permettere una fumata bianca per il trasferimento dell'ex Bruges all'ombra della Mole. Un affare che potrà concludersi esclusivamente nel caso in cui i nerazzurri trovino un sostituto: in quel caso - fa sapere Gianluca Di Marzio durante la puntata odierna di Calciomercato L'Originale - Marotta e compagnia avrebbero il via libera di Inzaghi a lasciar partire l'esterno classe '99. Secondo Di Marzio quella relativa a Buchanan è l'unica operazione prevista nell'immediato, il resto dei discorsi sono tutti rimandati a giugno, specie per quanto riguarda i colpi in arrivo tra cui i vociferati Sucic e Perez.

