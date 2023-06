Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Sky Sport, il Frosinone ha deciso di riscattare l'attaccante Samuele Mulattieri. L'operazione, precisa l'emittente satellitare, è però a carattere temporaneo, dato che l'Inter eserciterà il controriscatto. Appare comunque complicato che Mula possa restare a Milano: il suo cartellino potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio in alcune trattative, su tutte quella con il Sassuolo per Davide Frattesi.

