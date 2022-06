Steven Zhang ha incontrato ad Interello tutti i dipendenti nerazzurri nel corso di un team bulding organizzato in concomitanza con il rientro in Italia del numero uno dell'Inter.

Una toccata e fuga, ma Zhang nel suo discorso ha ringraziato tutti per il lavoro svolto quest'anno, culminato con la vittoria di tre titoli (Supercoppa, Coppa Italia e campionato Primavera) e per aver collaborato insieme per il bene dell'Inter durante il periodo della pandemia. Il presidente nerazzurro ha voluto poi ribadire la volontà di restare al comando dell'Inter, smentendo tutti gli ultimi rumors.