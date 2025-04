Giungono novità fresche da Appiano Gentile, dove l'Inter si è risvegliata questa mattina e dove è andato in scena l'ultimo allenamento di rifinitura prima del derby d'Italia di questa sera valido per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Per il quinto match stagionale contro i cugini, Simone Inzaghi, che ieri sera ha avuto la risposta definitiva sulla data scelta per disputare la partita di Serie A contro la Roma in programma per il prossimo turno di campionato, mischia nuovamente le carte.

In porta torna Josep Martinez, protetto dal triumvirato difensivo composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni, costretto a saltare - insieme a Mkhitaryan il prossimo turno di campionato per via della squalifica -. Se i tre di difesa indicati a scendere in campo dal 1' minuto sono gli stessi già individuati nelle scorse ore, la novità riguarda il centrocampo e l'attacco. Il cambiamento rispetto alle scorse ore riguarda la cabina di regia, affidata - secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport - a Kristjan Asllani, favorito su Calhanoglu. L'italo albanese sarà incastonato tra Barella e Mkhitaryan, con Darmian esterno di destra e Dimarco speculare al 36 nerazzurro. Fino alle ultime ore della giornata di ieri era Joaquin Correa l'indiziato numero uno ad affiancare capitan Lautaro, gerarchia ribaltata quest'oggi da uno scalpitante Taremi che incalza e supera il compagno di reparto.

PROBABILE INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!