Punto della situazione in casa Inter in vista del match di domani contro il Verona. Secondo SkySport24, Inzaghi potrebbe ritrovare più di un infortunato per la partita di San Siro. Calhanoglu è quello che sta meglio e si candida per riprendersi già una maglia da titolare al centro della mediana, mentre Brozovic dovrebbe farcela a rientrare nei convocati per la Supercoppa con il Milan. Da capire bene la situazione per Lukaku e Barella: entrambi sono in miglioramento ma non ancora al top della forma. Sia il belga che l'azzurro, quindi, potrebbero essere chiamati per il Verona, ma partendo dalla panchina.