Marcus Thuram, Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu sono pronti a ritornare in campo dal 1' domani, quando alle 18 è in programma Bologna-Inter. Queste sono le indiscrezioni che emergono dall'allenamento della vigilia andato in scena ad Appiano Gentile, quello in cui Simone Inzaghi ha potuto lavorare con il gruppo praticamente al completo, eccezione fatta per i lungodegenti Juan Cuadrado e Stefano Sensi.

Tornando all'undici che scenderà in campo al Dall'Ara, in attacco Lautaro Martinez osserverà un turno di riposo almeno iniziale, con Alexis Sanchez candidato numero uno ad affiancare il rientrante Tikus. In difesa, il tecnico piacentino dovrebbe lanciare Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard, con Alessandro Bastoni che completerà il pacchetto arretrato davanti a Yann Sommer. Lo riporta Sky Sport.

