Oltre ai tre rientri pesanti dal 1' rispetto a Bologna (Pavard, Dimarco e Lautaro), Inzaghi porta avanti due dubbi di formazione per la sfida di domani sera tra Atletico Madrid e Inter. De Vrij e Dumfries - raccontano i colleghi di Sky Sport, confermando quanto anticipato oggi da FcInterNews - sono in vantaggio su Acerbi e Darmian per una maglia dall'inizio.

Il resto della formazione prevede ovviamente Sommer tra i pali, con il rientrante Pavard e Bastoni ai lati dell'olandese ex Lazio in difesa. In mezzo al campo gli intoccabili Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco che ritrova spazio da titolare sulla sinistra. In attacco il Toro si riprende invece posto e fascia da capitano al fianco di Thuram.

