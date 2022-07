Stenta a decollare la trattativa tra Inter e Cremonese per il passaggio in prestito di Lucien Agoume alla corte di Massimo Alvini. Nonostante i due club abbiano trovato una bozza d'accordo nelle scorse settimane, il centrocampista francese classe 2002 continua a tergiversare, non del tutto convinto della destinazione. Il giocatore, reduce dal prestito al Brest, forse spera di trovare qualcosa di meglio, anche se per ora di offerte non ne sono arrivate. Motivo per cui resta ancora in piedi il discorso con i grigiorossi. Lo riporta Sky Sport.