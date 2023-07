Fase di stallo nella trattativa che dovrebbe portare Yann Sommer all'Inter. Come riportato da Sportitalia, al momento c'è qualche frizione tra il portiere svizzero e il Bayern Monaco. Il motivo è la volontà del calciatore di trasferirsi a Milano sponda nerazzurra, mentre il club bavarese vorrebbe trattenerlo un po' più a lungo, almeno finché non avrà certezze sui tempi di recupero di Manuel Neuer dopo che l'arrivo in Baviera di Giorgi Mamardashvili sembra essersi ulteriormente complicato.