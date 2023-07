Spunta un nome nuovo per la corsia sinistra dell'Inter nell'ottica sostituzione di Robin Gosens: secondo Sportitalia, i nerazzurri si sono uniti alla corsa per Mitchell Bakker, esterno sinistro classe 2000 del Bayer Leverkusen che in Italia è già inseguito dall'Atalanta e dalla Roma: per i giallorossi sarebbe un'opzione interessante qualora fosse ceduto Leonardo Spinazzola, per la squadra di Simone Inzaghi sarebbe l'alternativa a Carlos Augusto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!