Si fa presto, in tempo di mercato, a cambiare classifiche e gerarchie. Bastano due colpi di mercato giusti al momento giusto, come mette nero su bianco l'Atalanta che quatta quatta ha ingranato la marcia, sorpassato le altre prendendosi scena e primo posto sul podio del povero e triste calciomercato italiano. Dopo l’acquisto più costoso dell’estate, ovvero El Bilal Touré per 28 milioni, si è presa il lusso di sfidare (e battere) l'Inter all’asta per Gianluca Scamacca. "Il West Ham voleva 30 milioni e i Percassi hanno detto sì, 25 in parte fissa e 5 in bonus di facile riscossione", i milanesi, troppo tentennanti 'sotto porta', non sono andati a segno neanche questa volta, andando ancora una volta "in bianco" come ha sintetizzato la Repubblica nell'analisi di quella che è stata l'ennesima beffa rifilata a Marotta e Ausilio. Una beffa che fa arrossire ulteriormente visto che la Dea ha inoltre "messo sul piatto Demiral a conguaglio e tre milioni di stipendio all’attaccante. E Scamacca non ci ha pensato su due volte, dopo che in avvio di mercato s’era promesso alla Roma che però non aveva i mezzi per acquistarlo e poi s’era accordato con l’Inter. Ora ha accettato questo apparente ridimensionamento". Se l'ex Sassuolo non dovesse cambiare nuovamente idea, con la sua firma all'Atalanta, si innescherà "un nuovo giro di attaccanti" prevede il quotidiano romano che per il reparto offensivo di Inzaghi precisa: "L’alternativa per l’Inter torna a essere Morata, gradito a Inzaghi ma più di tutti sempre a Mourinho, che invece potrebbe avere il giovane brasiliano Marcos Leonardo"

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!