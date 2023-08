La cessione di Lazar Samardzic all'Inter è a rischio, secondo i colleghi di Relevo. Durante l'incontro andato in scena oggi nella sede del club nerazzurro, in Viale della Liberazione, a Milano, l'entourage del serbo ha improvvisamente alzato le richieste economiche, un cambio di scenario che non ha trovato terreno fertile nella dirigenza della Beneamata, che ha fatto sapere di non aver intenzione di ritoccare la proposta originaria. C'è un grande caos tra l'agente e la famiglia del giocatore, sostiente il giornalista Matteo Moretto, punti di vista differenti da risolvere entro 24-48 ore, la deadline fissata da Beppe Marotta e Piero Ausilio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!