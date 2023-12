L'Inter non dimentica Mehdi Taremi, anzi è fortemente determinata a metterlo sotto contratto per la prossima estate, quando il giocatore iraniano si libererà a parametro zero dal Porto. Secondo Relevo, i Dragoes intendono tenerlo fino alla scadenza, coi nerazzurri che a gennaio hanno un'unica priorità: quella dell'esterno destro, con Tajon Buchanan in pole position.

