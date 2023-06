Marcelo Brozovic continua a nutrire dubbi rispetto a un suo trasferimento nel campionato saudita, non convinto dalla corte serrata dell'Al-Nassr, il club che negli scorsi giorni aveva trovato un accordo con l'Inter per una cifra pari a 23 milioni di euro. Accordo che a oggi vale poco o nulla, visto che manca il via libera del giocatore croata: la trattativa ora è bloccata. Lo riporta Relevo.