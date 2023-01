Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport c'è tutta la bontà di una prestazione super da parte dell' Inter . Il primo a prendersi meritati elogi è Simone Inzaghi . "Partita preparata e condotta alla perfezione, ingabbiando Leao e rompendo le linee rossonere con i cambi di gioco. Si conferma uomo da partita secca". Il migliore in campo è invece Edin Dzeko , voto 8 come il suo tecnico. "Il genio, sul primo gol. La classe spiegata a Tonali sul 2-0. E poi tanto altro. Ha un problema solo, la carta d'identità. Ma il calcio è come l'amore, l'età è relativa. Cosa aspettare per il rinnovo?".

Poco più in giù Calhanoglu ("Fa tutto bene, si diverte nel ruolo"), Barella ("Assist da manuale a Dimarco, difficile stargli dietro"), Dimarco ("Non lo prendono mai"), tutti da 7,5. Si scende al 7 per Skriniar ("Con Leao fa quel che serve"), Acerbi ("Legge bene i movimenti di Giroud"), Bastoni ("Dominante"), Darmian ("Il suo apporto non manca mai"), Lautaro ("Un gol da copertina"). Buonissimo 6,5 per Onana ("Unico intervento di una certa difficoltà su Leao") e Mkhitaryan ("Il signor Supercoppa, quinta in carriera") e sufficienza per i subentrati Gosens, Gagliardini e Correa. Senza voto Asllani e De Vrij.

Nel Milan tantissime bocciature. Pesanti 4 per Pioli, Tomori e Theo Hernandez, voto 4,5 a Giroud e Messias. Tanti 5 e un 6 a Tatarusanu ("Non è stato lui il problema").