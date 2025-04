La clamorosa vittoria dell'Arsenal, che ha schiantato il Real Madrid con un netto 3-0 all'Emirates Stadium, ha sconvolto le previsioni del supercomputer di Opta. Soprattutto per quel che riguarda le Merengues, la cui percentuale di probabilità di vittoria finale è crollata dal 49,8% al 4%, collocando gli uomini di Carlo Ancelotti all'ultimo posto tra gli otto club in lizza per la vittoria nella finale di Monaco di Baviera. A beneficiare del ribaltone sono proprio i Gunners di Mikel Arteta, chhe ora non solo hanno una probabilità di quasi il 55% di raggiungere la finale ma anche una probabilità superiore al 28% di vincere la competizione, la più alta tra le fantastiche otto.

Dopo la sconfitta interna contro l'Inter, crollano anche le quotazioni del Bayern Monaco, ora accreditato del 3,7% di chance di vittoria finale tra le mura amiche, mentre i nerazzurri hanno ora il 43,7% di possibilità di giocarsi l'atto finale del torneo e il 21,1% di possibilità di vittoria.

