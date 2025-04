Se Hansi Flick ha preferito prendere tempo dichiarando di voler aspettare gli esami di domani mattina, dall'entourage di Robert Lewandowski non arrivano belle sensazioni in merito all'infortunio patito dal giocatore polacco del Barcellona nel corso della gara contro il Celta. Secondo il Mundo Deportivo, si respira molto pessimismo sulla sua possibilità di essere presente per la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid di Siviglia, e anche la sua presenza nella semifinale contro l'Inter potrebbe essere a rischio.

C'è il forte rischio, infatti, che Lewandowski debba rimanere fermo per due o tre settimane, il che significherebbe essere costretto a saltare questi due match cruciali per i catalani. Ore di attesa nervosa, quindi, per tutto il club blaugrana, in attesa della risonanza che chiarirà tutto.

