Sono rimbalzate ovviamente anche a Barcellona le dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Hakan Calhanoglu, il quale ha spalancato le porte di casa Inter a Franck Kessié, suo amico ed ex compagno di squadra ai tempi del Milan. "Qui i campioni sono bene accetti. Lui sa di giocare per una grande squadra, ma sa anche che l’Inter non sarebbe meno", le parole del turco. Un invito che, però, stando al Mundo Deportivo, il centrocampista ivoriano non accoglierà per due semplici motivi: "ha firmato con la squadra catalana fino al 2026 e non ha alcuna intenzione di lasciare il Barcellona. E ancor meno ora che sta dimostrando di essere un giocatore valido per il Barça di Xavi", si legge.