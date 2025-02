Giornata di campionato nerissima per gli arbitri, come sottolinea oggi La Repubblica. Il quotidiano evidenzia i tanti errori commessi dai fischietti nel fine settimana, tra cui quelli della gara tra Inter e Fiorentina, con il corner concesso erroneamente ai nerazzurri (dal quale arriva l'autogol di Pongracic) e il rigore per un mani di Darmian che come ha detto Inzaghi "non c'è mai".

Secondo il quotidiano, le prestazioni avranno delle conseguenze. Pairetto, Feliciani e La Penna staranno infatti fermi per un po', dopo gli errori rispettivamente in Empoli-Milan, Torino-Genoa e Inter-Fiorentina.