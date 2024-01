E' stata fissata per il 31 gennaio la commissione consiliare in cui verrà valutato il progetto di ristrutturazione del Meazza dal costo di circa 300 milioni di euro, con l'obiettivo di trattenere entrambe le società cittadine, Inter e Milan, nell'impianto. Ne scrive oggi La Repubblica.

L'idea è che i lavori possano convivere con le partite, anche se i club sono già partiti per altre strade. La speranza del Comune di Milano è convincere le società riqualificando la Scala del Calciol, opzione finora sempre scartata sia per la convivenza con gru e ruspe, sia per i costi e l'impossibilità di ottenere un risultato all'avanguardia.

Il progetto di ristrutturazione presentato tempo fa dalla Galleria di Aceti-Magistretti è stato sempre respinto, la nuova ipotesi è firmata dallo studio di architettura e ingegneria Arco Associati e a portare il pacchetto al sindaco Sala è stata l'opposizione con Forza Italia. Nella nuova idea San Siro dovrebbe avere 75mila posti, 5mila in più rispetto alle due arene attualmente in progettazione da parte di Inter e Milan, con 10mila posti "speciali" tra Sky Box e altre modalità di fruizione e una sorta di quarto anello da sviluppare non in altezza ma in maniera complementare alla struttura esistente.

Sarà rivisto, spiega il quotidiano, anche il sistema di accessi, e attorno è stata pensata una riqualificazione del quartiere più semplice e meno impegnativa rispetto al dossier gemello del Meazza. Difficile che i club accettino, ma in Comune sono convinti che non sia ancora detta l'ultima parola, sia per le ragioni legate al futuro societario di Inter e Milan, sia perché non ci sono ancora lettere di disdetta pervenute a Palazzo Marino.

In ogni caso quello che verrà presentato il 31 gennaio è uno studio di fattibilità, l'iter proseguirà qualora le squadre dovessero accogliere l'idea con favore.