Dopo la presa di posizione di ieri di Riccardo Trevisani, anche su La Repubblica si parla della mancata designazione di Daniele Orsato per Inter-Juventus.

Come si legge sul quotidiano, il fischietto di Schio avrebbe meritato di dirigere la gara ma non lo farà perché pur avendo chiuso il 2023 come miglior arbitro del mondo, si porta dietro ancora l'errore di sei anni fa. Il famoso giallo mancato a Pjanic proprio in Inter-Juventus.

Un errore che costò a Orsato "minacce fisiche e farneticanti esposti per frode". Per tre stagioni non ha più arbitrato i nerazzurri e oggi non può ancora arbitrare il derby d'Italia non per il veto di una delle due squadre o per scelta di Rocchi, ma per una decisione condivisa, visto il clima incendiario di queste settimane.