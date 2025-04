Stanno facendo discutere le dichiarazioni dell'arbitro Marco Guida, che ha confessato in un'intervista di aver scelto di non arbitrare il Napoli. Con lui anche Fabio Maresca, come sottolineato dallo stesso Guida.

Parole, si legge su La Repubblica, che non aiutano il designatore Rocchi, per quanto i timori degli arbitri siano legittimi: 571 aggressioni quest'anno in tutte le categorie, di cui 156 a livello fisico e 60 ritenute gravi, con 317 giorni di prognosi.

Secondo il quotidiano, altri due arbitri romani hanno chiesto di non arbitrare Lazio e Roma, mentre un grande nome della categoria per anni chiese di non dirigere l'Inter: non se la sentiva. Ma nessuno di loro lo ha mai dichiarato pubblicamente.