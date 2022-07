Milan Skriniar è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Psg. Non ha dubbi L'Equipe che ha fatto il punto sulla trattativa in ballo tra il club francese e l'Inter per il difensore slovacco.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, l'accordo finale è stato trovato nel vertice di ieri a Milano con gli intermediari della trattativa: 60 milioni di euro di base fissa a cui aggiungere 5 milioni di euro di bonus. Il Psg conta di chiudere l'affare entro le prossime 72 ore.