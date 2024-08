Adrien Rabiot è ancora libero da contratto. Nonostante abbia disputato da poco l'Europeo con la Francia e sia reduce da buone stagioni con la Juventus, il centrocampista non sta trovando sponda alcuna per avere un contratto.

Secondo L'Equipe, mancando di ritmo, perderà anche la convocazione in nazionale per la prossima tornata. Il giocatore sperava, si legge, di risolvere la sua situazione addirittura prima degli Europei e invece ancora oggi non sa dove giocherà. Ha rifiutato il rinnovo con la Juventus e nessuno vuole corrispondergli i 7,5 milioni d'ingaggio, nemmeno Inter e Bayern Monaco che la stessa L'Equipe cita come club "attenti alla situazione" (ma certamente non disposti ad arrivare a certe cifre).

Da parte sua Rabiot cerca un club che disputi la Champions League e potenzialmente anche il prossimo Mondiale per Club.