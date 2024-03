Avrà ancora da lavorare Luciano Spalletti con questa Italia come attesta la partita di questa sera giocata contro il Venezuela, match finito 2-1 ma non senza difficoltà. A trovare il gol degli azzurri è Mateo Retegui che sottoscrive una doppietta: la prima firma la mette al 40esimo su assist di Cambiaso portando avanti la selezione di Spalletti che aveva cominciato col piede sbagliato la gara con un rigore causato da Buongiorno. Dal dischetto va Rondon che finisce però neutralizzato da Donnarumma. Dopo un secondo tempo non facile per i campioni d'Europa, è ancora l'attaccante del Genoa a trovare il gol con un gran tiro da attaccante dal 'sangre argentino' che riporta in vantaggio l'Italia, portando a casa una sofferta vittoria che fa riflettere ma regala anche qualcosa di buono come la prestazione di Davide Frattesi.

L'interista gioca dei buoni 66 minuti, prima di cedere il posto a Lorenzo Pellegrini. Subentra dalla panchina invece Nicolò Barella, entrato al 46esimo al posto di Bonaventura, restano a riposo Darmian e Dimarco.