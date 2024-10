Dilaga l'Argentina contro la Bolivia: 6-0 il finale al Monumental di Buenos Aires. Enorme prova di Messi, autore di 3 gol e 2 assist, ma subito dietro sul podio c'è senza dubbio Lautaro Martinez.

L'interista piazza l'assist per il primo gol della Pulga andando a rubare palla in pressing e poi insacca il raddoppio su assistenza di platino del suo capitano. Lautaro è rimasto in campo per 73 minuti prima di cedere spazio a Nico Paz. Di Alvarez e Almada gli altri due gol della Seleccion.