Si chiude con l'Inter in vantaggio 2-0 il primo tempo di Cagliari: un primo tempo dominato dai nerazzurri sotto il profilo della cattivera, del cinismo e l'autorevolezza. Eppure il Cagliari non è rimasto a guardare, ha provato con qualche contropiede a farsi vedere dalle parti di Sommer con un vivace Nandez, con Pavoletti (prima che uscisse per infortunio), ma senza mai trovare il guizzo giusto. Di altro livello invece le giocate dell'Inter: l'assist di Thuram per Dumfries è perfetto, con l'inserimento dell'olandese che dall'out di destra ha pescato il palo più lontano per il gol del vantaggio.

Così come poderosa è stata la cavalcata di Dimarco sulla sinistra e il passaggio al bacio per Lautaro che in posizione regolare ha controllato e raddoppiato. Risultato mai in discussione, Inter avanti con merito all'intervallo.