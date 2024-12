Gianluigi Buffon è il milgior portiere del ventunesimo secolo, secondo la classifica stilata da Goal.com che ha messo in fila i migliori 25 estremi difensori di questi primi 25 anni. L'ex numero uno di Parma e Juventus ha superato due tedeschi, ovvero Manuel Neuer e Oliver Kahn. In questa graduatoria c'è spazio anche per Yann Sommer, portiere dell'Inter, che si piazza in ventiduesima posizione: "Sommer sta finalmente ottenendo il riconoscimento come uno dei portieri più affidabili dell'ultimo decennio. Il portiere svizzero si è rivelato eccezionale agli Europei del 2021. Il rigore parato a Kylian Mbappé agli ottavi contro la Francia è stato senza dubbio il momento clou del torneo, ma è stato eccezionale anche nella sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna".

RImarcati anche i risultati ottenuti in nerazzurro: "Sommer ha sorpreso tutti anche in Serie A quando è passato dal Bayern Monaco all'Inter nell'estate del 2023. Il veterano è stato votato nella squadra della stagione di Serie A. Nei cinque maggiori campionati europei, nessun portiere ha avuto la porta inviolata più dello storico portiere del Gladbach".

